Ufficiale Abraham lascia la Serie A: la Roma lo cede in Turchia in prestito con obbligo, le cifre

Tammy Abraham riparte dalla Turchia, ora è ufficiale. E' arrivato infatti in questi minuti l'annuncio da parte del Besiktas che conferma l'affare con la Roma. Di seguito riportiamo la nota del club. "Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha informato la Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP) di aver raggiunto un accordo con il suo club, l'AS Roma SPA, e con il club stesso in merito al trasferimento del calciatore professionista Tammy Abraham. La dichiarazione è stata inviata alla Piattaforma di Divulgazione Pubblica dal Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. è il seguente:

"È stato raggiunto un accordo con il Club e il calciatore professionista Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham in merito al suo trasferimento.

Un corrispettivo netto di 2.000.000 di euro sarà pagato all'AS Roma SPA per la stagione 2025-2026. Inoltre, qualora si verifichino le condizioni previste dal contratto, entrerà in vigore la clausola di cessione a titolo definitivo del calciatore e, a partire dalla stagione 2026-2027, saranno pagati all'AS Roma SPA 13.000.000 di euro in rate fino al 2030.

In base all'accordo, il calciatore riceverà un corrispettivo garantito di 6.000.000 di euro nella stagione calcistica 2025/2026, un corrispettivo garantito di 6.500.000 di euro nella stagione calcistica 2026/2027 e un corrispettivo garantito di 6.500.000 di euro nella stagione Stagione calcistica 2027/2028. “Quota garantita di 7.000.000 di euro, la quota garantita di 7.000.000 di euro verrà pagata nella stagione calcistica 2028/2029".