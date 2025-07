Sancho vuole solo la Juve: è pronto ad abbassarsi l’ingaggio pur di approdare a Torino

Jadon Sancho vuole solo la Juventus. L'esterno offensivo rientrato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, dove nonostante 40 presenze e cinque reti non è stato confermato con il club londinese che ha pagato anche una penale per il mancato riscatto, al momento sta infatti rifiutando tutte le offerte provenienti dalla Turchia volendo continuare a giocare in uno dei cinque campionato top d’Europa, ma non solo.

Secondo quanto riferito dal Guardian il classe 2000 sarebbe disposto a abbassare le proprie pretese sull’ingaggio pur di poter approdare a Torino e vestire la maglia bianconera. Una mossa che, se confermata, potrebbe avvicinare la Juventus al calciatore inglese per il quale il Manchester United chiede una cifra attorno ai 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) che però il club piemontese vorrebbe abbassare magari inserendo una contropartita tecnica gradita ai Red Devils.

Tra i "jolly" che potrebbero far parte di uno scambio c'è, per esempio, Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, che non ha nascosto la sua frustrazione per la situazione attraverso i social, potrebbe essere il pezzo pregiato per sbloccare l'operazione. Un altro nome caldo è quello di Douglas Luiz, centrocampista che in Premier League ha dimostrato il suo valore, coltivando un nutrito stuolo di ammiratori che potrebbero accoglierlo in Inghilterra. Non va dimenticato anche Timothy Weah, un profilo che potrebbe interessare.