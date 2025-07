Como scatenato, altro colpo per Fabregas: arriva dalla Scozia per quasi 20mln

Il Como continua a essere grande protagonista del mercato estivo. Il club lariano, secondo quanto riferito da Sky, ha infatti trovato l’accordo con il Celtic Glasgow per Nicolas Kuhn, attaccante tedesco classe 2000 in arrivo dalla formazione bianconere. Si tratterebbe di un’operazione da circa 16,5 milioni di sterline. Al cambio, fanno poco più di 19 milioni di euro per il nuovo rinforzo da mettere a disposizione di Cesc Fabregas. Per questa ragione verranno programmate a breve le visite mediche per il giocatore di 25 anni. In merito agli accordi personali con Kuhn, il Como ha trovato un principio d'intesa e ora i dettagli formali sono in fase di definizione. Ma è questione di ultimi dettagli da sistemare, dopodiché tutto verrà firmato.

Il Como si conferma scatenato: dopo Baturina, Addai e Jesus Rodriguez, il quarto acquisto è servito. Aspettando che si sblocchi la questione relativa ad Alvaro Morata, e novità da Malick Thiaw, difensore tedesco del Milan corteggiato dai lariani.