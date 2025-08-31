Ultim'ora Accostato al Napoli, Zhegrova va alla Juve! Accordo col Lille: le cifre

La Juventus piazza un colpo importante in attacco: Edon Zhegrova sarà un nuovo giocatore bianconero. L’accordo con il Lille è stato definito sulla base di un pacchetto superiore ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta adeguata dal club francese per lasciar partire il talento kosovaro. Decisiva anche la volontà del calciatore, che ha spinto fortemente per vestire la maglia della Juve, avendo già trovato l’intesa sulle condizioni personali.

Zhegrova, in questa e nelle scorse sessioni di mercato era stato accostato varie volte al Napoli. Per Igor Tudor si tratta di un innesto di grande qualità sulle corsie offensive, capace di fornire estro, velocità e imprevedibilità al reparto avanzato. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.