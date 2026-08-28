Atalanta, Sarri: "Ero stanco di stare a casa in Europa. Mercato? Mi aspetto qualcosa"

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Maurizio Sarri si dice soddisfatto per la qualificazione in Conference League, ma sottolinea le difficoltà dell'impegno e le necessità sul mercato

Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro l'Hapoel, grazie alla quale ha superato i play-off per giocare la Conference League. Di seguito le sue parole.

Che peso avrà la Conference per la vostra stagione?

"Questo non lo so. Io so che devo fare tre competizioni, e poi, quando la stagione andrà avanti, sarà più chiaro. Se dicessi che è l'obiettivo principale in questo momento non sarebbe certo, anche perché io penso che la stagione di una squadra si debba valutare essenzialmente sul torneo più lungo, quindi sul campionato. Però è una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. lo per primo: l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa mi ha pesato un po'. Stare a casa il mercoledì e il giovedì mi sono un po' rotto, non è che mi piacesse molto. Poi è chiaro, siamo in una fase in cui avere più tempo per allenarci ci può anche far bene. Però l'obiettivo era entrare nella Conference: adesso che siamo dentro valuteremo se possiamo giocarcela o meno, anche se il livello della Conference mi sembra si stia elevando quest'anno, vedendo l'elenco delle possibili partecipanti".

Il tecnico ha poi aggiunto a Sky Sport:

"Siamo contenti, abbiamo ottenuto la qualificazione dopo una gara contro un buon avversario, sono stati fastidiosi, soprattutto nei primi 15. Entrare in Europa, però, ci dà grande soddisfazione. Sul calciomercato? Non so chi stiamo trattando, ho piena fiducia nella società, ma un qualcosina mi aspetto...".