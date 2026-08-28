Ufficiale Caso Banda, il Lecce avvia azioni legali: comunicato durissimo

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Caso Banda, il Lecce avvia azioni legali contro il calciatore e l’Al-Swehly: chiesti risarcimenti e sanzioni, contestata la risoluzione

Il Lecce passa alle vie legali nel caso Lameck Banda. Con un comunicato durissimo, il club salentino annuncia una serie di iniziative contro il calciatore e l’Al-Swehly, contestando il recesso unilaterale dal contratto, ritenuto privo di giusta causa. La società si è rivolta al Tribunale FIFA chiedendo risarcimenti e sanzioni disciplinari, mentre un altro procedimento riguarda gli obblighi contrattuali del giocatore e la possibilità di interrompere il pagamento degli stipendi. Segnalato anche il presunto utilizzo non autorizzato di immagini del calciatore da parte dell’Al-Swehly. Di seguito il comunicato.

“L'U.S.Lecce comunica di avere provveduto, tramite i propri difensori di fiducia, ad avviare una serie di azioni legali tese alla tutela dei propri diritti ed interessi *in relazione alle condotte tenute dal sig. Lameck Banda* e dalla società Al-Swehly Sports Club.

1. Innanzi al competente Tribunale FIFA, ha intrapreso, nei confronti, sia del sig. Lameck Banda, che della società Al-Swehly Sports Club, un procedimento finalizzato ad accertare l’illegittimità, in assenza di giusta causa, del recesso unilaterale posto in essere dal Calciatore. Ad accertare, altresì, la responsabilità della società Al-Swehly Sports Club, per avere indotto tale recesso e la conseguenziale condanna di entrambe le controparti al risarcimento di tutti i danni patiti e da patirsi. In tale procedimento U.S. Lecce ha, inoltre, richiesto l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai vigenti regolamenti FIFA in danno tanto del Calciatore, quanto della società Al-Swehly Sports Club.

2. L'U.S. Lecce ha segnalato ai soggetti preposti, l’indebito utilizzo nel video pubblicato sui propri canali social, in data 21 agosto 2026, da parte della società Al-Swehly Sports Club, di immagini raffiguranti il calciatore in azioni di giuoco riferibili alla scorsa stagione sportiva, senza averne i relativi diritti.

3. L'U.S.Lecce ha incardinato, innanzi al Collegio Arbitrale (previsto dall’Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Serie A ed Associazione Italiana Calciatori), un procedimento finalizzato ad acclarare l’inadempimento del Calciatore rispetto agli obblighi contrattuali, con la conseguente possibilità di interrompere, a partire dal 1° luglio 2026, il pagamento degli stipendi e la conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari di natura economica previste dallo stesso accordo collettivo”.