AIA promuove La Penna: 1-0 regolare in Atalanta-Milan. Procura FIGC valuterà parole Fonseca

Nessun fallo, gol regolare e prestazione promossa. E' questa, riporta 'Sky', la posizione dell'AIA e del suo designatore Gianluca Rocchi all'indomani di Atalanta-Milan 2-1, partita passata alle cronache non solo per il nono successo di fila della Dea ma anche per la sfuriata di Fonseca al termine del match. Il manager portoghese s'è lamentato per la convalida del gol di De Ketelaere, ma per i vertici arbitrali si sarebbe trattato di un normale contrasto aereo. Nessuna bocciatura, quindi, e nessuno stop per l'arbitro romano Federico La Penna.

Intanto alla riapertura degli uffici federali verranno valutate da parte della Procura le dichiarazioni di Fonseca nel post-partita. Non si può escludere l'apertura di un'indagine per violazione dell'articolo 23 del codice di giustizia sportiva, che vieta ai soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente 'giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA'. Dovesse Chiné aprire un procedimento e deferire Fonseca, quasi certamente il portoghese verrebbe punito con un ammenda.

Fonseca ieri sera ha duramente attaccato l'arbitro con queste parole: "Sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma stare zitto e guardare cosa è successo sul primo gol è incredibile... Non ci sono dubbi su quell'episodio. Io so che quello dell'arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Contro il Milan non ci sono mai dubbi, non c'è rispetto nei nostri confronti".