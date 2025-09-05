All'Inter non gioca, con la Polonia è un perno: Zielinski festeggia le 100 presenze in nazionale
Nonostante nell'Inter sia ormai ai margini delle gerarchie, giocando poco più di 500 minuti da febbraio, Piotr Zielinski continua ad essere un vero e proprio totem nella nazionale polacca. Anche ieri, allo stadio De Kuip di Rotterdam, il ct Jan Urban lo ha messo titolare al centro del proprio centrocampo nella sfida pareggiata per 1-1 contro l'Olanda, che ha visto il gol del compagno di squadra di club Denzel Dumfries e il pareggio sul finale di Cash.
Ma quella di ieri, per Zielinski, non è stata una presenza come le altre, bensì la numero 100 in carriera. Un traguardo che il numero 10 ha festeggiato così sui propri social: "Sono molto onorato, orgoglioso e grato. Grazie alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti i tifosi: senza di voi questa strada non sarebbe stata inutile. Giocare l'aquila sul petto è qualcosa che non si può descrivere con le parole".
