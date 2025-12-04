Coppa Italia, Milan eliminato! Un gol di Zaccagni fa volare la Lazio ai quarti

La Lazio si prende la rivincita sul Milan dopo la sconfitta in campionato e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Sarri parte forte, spingendo soprattutto a sinistra e mettendo subito in difficoltà un Milan impreciso e contratto, incapace di costruire reali pericoli nei primi minuti. I biancocelesti, invece, già nel primo tempo sfiorano il vantaggio con Basic, liberato da una splendida intuizione di Zaccagni. Il Milan prova a scuotersi con qualche iniziativa di Loftus-Cheek e Leao, ma l’occasione più pericolosa capita ancora alla Lazio, con Maignan decisivo nel finale di frazione a respingere un tiro ravvicinato di Isaksen.

Nella ripresa Allegri inserisce Nkunku per dare freschezza, le squadre si allungano e fioccano opportunità da entrambe le parti, compresa la grande chance sprecata da Leao al 71’. La gara si decide però all’81’: Tavares pennella un angolo perfetto e Zaccagni trova l’incornata vincente che vale l’1-0 finale. Nel finale il Milan tenta il tutto, ma la Lazio controlla senza affanni e porta a casa il pass per i quarti, dove affronterà il Bologna di Italiano.