Altri punti pesantissimi per il Genoa! Verona ko al Bentegodi
La sfida salvezza dello stadio Stadio Marcantonio Bentegodi si conclude con la vittoria del Genoa, che supera l’Hellas Verona per 0-2. Il match viene deciso da un gran gol di Vitinha e dal colpo di testa finale di Leo Østigård. Con questo successo la squadra allenata da Daniele De Rossi sale a quota 33 punti, avvicinandosi con maggiore tranquillità all’obiettivo salvezza. Per il Verona, invece, la sconfitta rende sempre più difficile continuare a sperare in una rimonta nel finale di stagione.
Equilibrio iniziale e gol decisivi nella ripresa
Nel primo tempo le due squadre giocano con grande equilibrio, creando un’occasione per parte. Il Verona sfiora il vantaggio con la traversa colpita da Jean-Daniel Akpa Akpro, mentre il Genoa risponde con il tentativo di Caleb Ekuban su assist di Junior Messias. Nella ripresa la partita cambia: appena entrato, Vitinha trova il gol del vantaggio con un potente tiro dalla distanza. Il Verona prova a reagire ma senza successo e, nel finale, il Genoa chiude definitivamente la partita con il colpo di testa di Østigård su cross di Aaron Martin, fissando il risultato sul definitivo 0-2.
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