Altro che sogno Scudetto! La Juve umiliata dall’Atalanta: 0-4 e Champions a rischio

Disatroso ko della Juventus, che crolla allo Stadium 0-4 contro l'Atalanta, dice addio al sogno scudetto e deve guardarsi le spalle dalla Lazio, in campo domani.

Meglio la Dea nel primo tempo, anche se il primo squillo è di Thuram: il francese, servito da McKennie, stoppa e calcia sfiorando la traversa. I nerazzurri rispondono subito con una bordata di Zappacosta, ma il pallone va fuori. Dopo la doppia fiammata iniziale, i ritmi si allentano un po' e al 30' ci pensa Retegui a riaccendere l'incontro trasformando il rigore dello 0-1. Punito l'intervento col braccio di McKennie su colpo di testa di Djimsiti in area. Il portiere della Juve aveva intuito l'angolo, ma ciò non è bastato a evitare lo svantaggio. Nel recupero tripla occasione per la truppa di Gasp, che prima trova un palo con Lookman, poi vede lo stesso attaccante nigeriano costringere Di Gregorio al miracolo e infine Zappacosta impegnare al volo lo stesso ex Monza.

Ad inizio ripresa l'Atalanta firma il raddoppio: brutto rientro in campo per la Juve, che prende gol al primo vero affondo della Dea. Merten De Roon recupera palla sulla trequarti, passaggio per Lookman che conclude: deviazione ancora importante per Di Gregorio, palla sui piedi di Retegui, tiro stavolta respinto da Gatti. Al 66' tris dell'Atalanta: accelerazione di Kolasinac che, sulla riga di fondo, si inventa un colpo di tacco magistrale per Davide Zappacosta. La difesa della Juve sta a guardare e l'esterno nerazzurro, con l'interno, finalizza l'azione infilando Di Gregorio per il 3-0 al 66'. Pioggia di fischi da parte del pubblico di casa, la Vecchia Signora sembra non esserci più. Al 77' clamoroso allo Stadium, dove l'Atalanta si porta sul 4-0. Scivolone a dir poco goffo del neo-entrato Vlahovic in mezzo al campo e avanzata di Ademola Lookman, che fa tutto da solo e infila Di Gregorio per il poker nerazzurro.