Altro pari per l’Atalanta! Meglio la Juve, poi cresce la Dea e fa 1-1

Finisce 1-1 al Gewiss Stadium il recupero della 19ª giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus. Dopo un primo tempo a ritmi alti con più occasioni per i bianconeri, la Juventus ha avuto il merito di iniziare la ripresa esattamente come aveva chiuso la prima frazione. Ha subito riattaccato la spina e nel giro di cinque minuti ha avuto tre grandi occasioni. Soprattutto al 50esimo la squadra di Motta ha sfiorato il gol con un colpo di testa di Kalulu incredibilmente respinto prima che oltrepassasse del tutto la linea di porta. Poco male: il difensore francese s'è rifatto quattro minuti più tardi, seguendo in maniera generosa un contropiede propiziato da Locatelli, rifinito da McKennie e concluso in maniera vincente dall'ex Milan.

L'ingresso di Samardzic ha ridato imprevedibilità alla squadra di Gasperini che nell'ultima mezz'ora ha spinto a manetta sull'acceleratore e al 78esimo ha trovato il gol del pareggio con Mateo Retegui. Undici minuti dopo il suo ritorno in campo, il centravanti della Nazionale ha timbrato il cartellino condannando così la Juventus al suo 13esimo pareggio su 20 partite di Serie A. Poteva andare anche peggio visto l'assedio nerazzurro dopo l'1-1, ma l'ultima occasione è stata di Yildiz: la conclusione del 10 turco a tempo scaduto è uscita di un soffio.