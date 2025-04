Anche la Juve si ferma al Tardini e perde il 4° posto: 3 punti d'oro per il Parma

vedi letture

Il Parma batte la Juventus con una vittoria cruciale in chiave salvezza, infliggendo ai bianconeri un duro colpo nella lotta per il quarto posto. La squadra di Chivu continua a sorprendere contro le big, dopo aver già battuto Bologna, Milan e Lazio. Il match si apre con due infortuni per i ducali: fuori Vogliacco e Bernabè nei primi dieci minuti, dentro Hainaut ed Estevez. Proprio allo scadere del primo tempo, Pellegrino svetta su cross di Valeri e porta avanti i suoi con un colpo di testa potente.

Anche la ripresa è segnata dagli infortuni: Estevez lascia il campo a Hernani, mentre Vlahovic esce per un problema muscolare, sostituito da Conceicao. La Juventus non riesce mai a rendersi davvero pericolosa, lasciando a Suzuki una serata tranquilla. Il Parma difende con ordine e gestisce il vantaggio fino al fischio finale. Tre punti d’oro per i ducali, che vedono più vicina la salvezza.