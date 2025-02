Atalanta, altra polemica di Gasperini: “C’era un altro rigore, ma conta il VAR e non più l’arbitro”

Una rete annullata ed calcio di rigore reclamato ma non assegnato all'Atalanta nella sfida pareggiata 1-1 contro il Torino. Il tecnico orobico Gian Piero Gasperini si è fatto sentire soprattutto riguardo l'episodio del penalty, infatti ai microfoni di DAZN nel post-partita ha detto: "Ci è stato tolto il gol con Bellanova, c’era anche un rigore significativo e abbiamo sbagliato anche noi un rigore. Dobbiamo capire chi è l’arbitro, se è quello in campo o quello che è al VAR. Ormai dobbiamo concentrarci su quello che è al VAR, perché quello che è in campo non conta più niente".

La classifica di Serie A aggiornata dopo Atalanta-Torino 1-1:

Napoli 53 (22 partite giocate)

Inter 50 (21)

Atalanta 47 (23)

Lazio 39 (22)

Juventus 37 (22)

Fiorentina 36 (21)

Milan 34 (21)

Bologna 34 (21)

Roma 30 (22)

Udinese 29 (23)

Torino 27 (23)

Genoa 26 (22)

Hellas Verona 23 (23)

Lecce 23 (23)

Como 22 (22)

Empoli 21 (22)

Cagliari 21 (22)

Parma 20 (23)

Venezia 16 (23)

Monza 13 (23)