Ufficiale Atalanta, altra tegola per Gasp: c'è lesione per Maldini. I tempi di recupero

Brutte notizie per l’Atalanta e per Daniel Maldini. Gli esami a cui si è sottoposto il nuovo acquisto di Gasperini hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro. Da determinare i tempi di recupero, ma per l’ex Monza si prospetta all’incirca un mese di stop.

Esordio in campionato rimandato. Maldini dovrà quindi aspettare ancora per poter scendere in campo con la maglia della Dea in campionato, mentre in Coppa Italia ha già disputato 31 minuti nella sconfitta per 1-0 con il Bologna. Il classe 2001 è approdato in nerazzurro dal Monza nell’ultimo mercato invernale, a titolo definitivo per 10 milioni di euro più 3 di bonus. Maldini salterà ovviamente entrambe le partite: ancora presto per capire se potrà rientrare in campo il 9 marzo con la Juventus, o magari nella successiva di campionato con l'Inter.