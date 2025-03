Atalanta, altro stop per Gasperini: il sesto infortunato è un centrocampista

Nuova seduta di allenamento per l'Atalanta in vista del big match Scudetto contro l'Inter in programma domenica sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Il gruppo di mister Gian Piero Gasperini ha dovuto fare i conti con un nuovo infortunio che va ad aggiungersi a quelli delle scorse settimane: nello specifico, secondo quanto raccolto da TMW, si tratta di Ibrahim Sulemana, centrocampista che ha riportato una lesione di primo grado del muscolo adduttore breve della coscia destra.

Il centrocampista va così ad aggiungersi agli altri giocatori infortunati della rosa. Nello specifico si tratta di Juan Cuadrado, Stefan Posch, Giorgio Scalvini, Odilon Kossounou e Gianluca Scamacca, tutti giocatori che nella giornata di oggi hanno svolto solo terapie in linea con i rispettivi percorsi riabilitativi e che quindi saranno assenti per la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Non va comunque troppo meglio all'Inter reduce dalla conquista dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico Inzaghi è ancora alle prese con diversi problemi legati agli infortuni: Frattesi dovrebbe recuperare dopo il colpo alla caviglia contro il Feyenoord. Difficilmente ci saranno Federico Dimarco e Nicola Zalewski, mentre Matteo Darmian e Piotr Zielinski saranno sicuramente assenti. Grande ottimismo, invece, per i rientri di Stefan De Vrij e Lautaro Martinez.