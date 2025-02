Ufficiale Atalanta, ancora un rinforzo: il nuovo esterno arriva dal Bologna

Stefan Posch è un nuovo giocatore dell'Atalanta, come si apprende dal sito ufficiale del Bologna, che comunica l'addio del centrale in direzione Bergamo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto i diritti alle prestazioni sportive del difensore Stefan Posch all’Atalanta BC a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, con opzione per l’acquisizione definitiva".

