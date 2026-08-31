Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: c'è Raspadori, le scelte di Sarri e Tedesco
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match della New Balance Arena tra Atalanta e Bologna, posticipo della seconda giornata di Serie A. Negli orobici, Maurizio Sarri affida ancora a Gianluca Gaetano le chiavi della cabina di regia, confermato anche Jack Raspadori a sinistra in attacco. Sponda felsinea, Domenico Tedesco esclude Orsolini e Dovbyk: giocano Bernardeschi e Piccoli. Di seguito le formazioni ufficiali.
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossonou, Scalvini, Kolasinac; Ederson, Gaetano, Pasalic; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Maurizio Sarri
BOLOGNA (4-2-3-1):Skorupski; Holm, Helland, Heggem, Alhassane; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Domenico Tedesco
Serie A, il programma e i risultati della 2ª giornata
Milan-Venezia 2-0
Sassuolo-Torino 2-1
Fiorentina-Frosinone 0-3
Monza-Udinese 2-3
Juventus-Parma 2-0
Napoli-Como 1-2
Cagliari-Inter 1-0
Lazio-Genoa 1-0
Lecce-Roma 0-3 (in corso)
Atalanta-Bologna, lunedì 31 agosto ore 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
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