Ufficiale Lecce-Roma, le formazioni: Gasperini conferma Lulli a destra

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Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lecce-Roma: sorpresa Soulè nel tridente giallorosso, con Malen e Dybala che completano il tridente. Lulli ancora titolare sulla corsia destra, con Molina in panchina al fianco di Balerdi e Mora. Nel Lecce trova spazio Pierotti al fianco di Geubbels.

LECCE (5-3-2): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Gorter, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Geubbels. A disposizione: Bleve, Penev, Dembélé, Fatah, Fofana, Stulic, Berisha, N'Dri, Maleh, Gandelmann, Ilic, Esteban, Gallo, Scott, Laerke. Allenatore: Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Mora, Ghilardi. Allenatore: Gasperini.