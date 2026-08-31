Ufficiale Rivelazione dei ritiri, Prisco va a farsi le ossa in Serie C: l'annuncio del Bari

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Vincenzo Prisco, appena diciottenne, andrà in Serie C: il Bari ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Napoli.

Vincenzo Prisco è stato uno dei calciatori-rivelazione del Napoli nei ritiri pre-campionato a Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Il classe 2008, però, non resterà in azzurro e andrà a farsi le ossa in prestito in Serie C.

Prisco-Bari, c'è l'annuncio

Il Bari ha annunciato l'arrivo in prestito del centrocampista azzurro: "SSC Bari comunica di aver acquisito dall’SSC Napoli, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Vincenzo Prisco (07.08,08, Napoli)".