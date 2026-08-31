La Roma fa il bis, 4-0 anche al Lecce: la squadra di Gasperini dà spettacolo

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Serie A, Roma-Lecce 4-0. Show della squadra di Gian Piero Gasperini con 8 gol fatti e 0 subiti in due giornate, decisivo il solito Malen

La Roma fa il bis: dopo il 4-0 al debutto con la Fiorentina, i giallorossi mettono a segno il poker anche contro il Lecce. A trascinare l'attacco è il solito Donyell Malen che con una doppietta sale già a quota 5 gol in sole due giornate; partecipano alla festa anche Soulé e Rodrigo Mora. La squadra di Gian Piero Gasperini dà spettacolo e manda un messaggio d'avviso a chi lotta per la piazza d'onore in Serie A.

Serie A, il programma e i risultati della 2ª giornata

Milan-Venezia 2-0

Sassuolo-Torino 2-1

Fiorentina-Frosinone 0-3

Monza-Udinese 2-3

Juventus-Parma 2-0

Napoli-Como 1-2

Cagliari-Inter 1-0

Lazio-Genoa 1-0

Lecce-Roma 0-4

Atalanta-Bologna, lunedì 31 agosto ore 20:45

