La Roma fa il bis, 4-0 anche al Lecce: la squadra di Gasperini dà spettacolo
TuttoNapoli.net
Serie A, Roma-Lecce 4-0. Show della squadra di Gian Piero Gasperini con 8 gol fatti e 0 subiti in due giornate, decisivo il solito Malen
La Roma fa il bis: dopo il 4-0 al debutto con la Fiorentina, i giallorossi mettono a segno il poker anche contro il Lecce. A trascinare l'attacco è il solito Donyell Malen che con una doppietta sale già a quota 5 gol in sole due giornate; partecipano alla festa anche Soulé e Rodrigo Mora. La squadra di Gian Piero Gasperini dà spettacolo e manda un messaggio d'avviso a chi lotta per la piazza d'onore in Serie A.
Serie A, il programma e i risultati della 2ª giornata
Milan-Venezia 2-0
Sassuolo-Torino 2-1
Fiorentina-Frosinone 0-3
Monza-Udinese 2-3
Juventus-Parma 2-0
Napoli-Como 1-2
Cagliari-Inter 1-0
Lazio-Genoa 1-0
Lecce-Roma 0-4
Atalanta-Bologna, lunedì 31 agosto ore 20:45
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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