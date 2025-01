Ufficiale Atalanta, che mazzata per Gasperini: infortunio e lungo stop per Lookman

Ademola Lookman ha svolto questa mattina gli esami dopo la botta subita nell'allenamento di ieri, quando si è fermato per un problema al ginocchio. La diagnosi è di un trauma distrattivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento articolare laterale.

Per la prognosi è ancora presto, perché ci sarà un'ulteriore visita specialistica per capire le tempistiche. Dovrebbe però essere uno stop da 3 o 4 settimane, quindi recuperabile intorno alla fine di febbraio. Da capire quindi se questo infortunio porterà i nerazzurri a intervenire sul mercato, visto che Gian Piero Gasperini nelle scorse settimane aveva chiesto a gran voce un altro attaccante, soprattutto perché Lookman va verso il possibile addio alla fine della stagione, quindi voleva un altro interprete in quella zona.