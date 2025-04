Atalanta, che tegola per Gasperini: un titolarissimo si ferma, c'è lesione

Tegola in casa Atalanta. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, infatti, Charles De Ketelaere ha riportato una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Il belga dovrà restare ai box per almeno dieci giorni, saltando certamente la sfida contro il Bologna al Dall'Ara in programma per domenica alle ore 12.30.

In dubbio anche la sua presenza per la sfida contro il Milan della settimana successiva, con lo staff medico della Dea che proverà comunque a rimetterlo a disposizione di Gian Piero Gasperini per la gara contro i rossoneri.