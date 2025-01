Atalanta, Gasperini: "Perdere in quel modo col Napoli ci ha dato molto fastidio"

vedi letture

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sturm Graz: "Abbiamo la garra giusta, come dicono i sudamericani. Aver perso in quel modo con il Napoli ci ha dato molto fastidio ma siamo orgogliosi di aver fatto una bella partita. Il risultato non ci è piaciuto, ma va bene, la squadra è in un buon momento, la partita è stata bella. Ora c'è un'altra competizione e domani abbiamo la possibilità di chiudere la qualificazione. Abbiamo fatto 11 punti in sei partite, sempre con buone gare. Sarà una partita più difficile di quello che sembra, sarà difficile, contro una squadra che abbiamo incontrato l'anno scorso".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).