Atalanta, Gasperini sbotta: "Siamo meno competitivi dell'anno scorso! Cessioni e infortuni..."

Non solo il caso Koopmeiners ed un rinnovo non abbastanza lungo per le sue idee. Nell'intervista odierna all'Eco di Bergamo, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha espresso anche tutta la sua insoddisfazione per il mercato: "In questo momento si è davvero complicata la stagione. Abbiamo avuto due infortuni pesantissimi, praticamente in tre partite due crociati senza contrasto, da soli, Scalvini e Scamacca. E poi la situazione di Koopmeiners. Tre giocatori di valore tecnico ed economico altissimo per la squadra e la società. In un mercato dove finora non è successo quello che ci aspettavamo. E che speriamo possa succedere da qui al 31 agosto.

Sinceramente, speravo di trovarmi alla vigilia di una partita così importante come la Supercoppa Europea con una squadra più definita e consolidata e migliorata con nuovi innesti dopo la vittoria in Europa League. E invece in questo momento siamo ridotti ai minimi termini. Anche se poi sono sicuro che da qui a fine agosto la società provvederà in qualche modo. Però intanto abbiamo un'amichevole domani, la Supercoppa mercoledì e tre partite in trasferta nelle prime tre giornate di campionato. Con un squadra che in questo momento è molto meno competitiva rispetto a quando ha finito la stagione scorsa.

"Se mi aspettavo qualcosa di diverso? Ci speravo. Poi i conti si faranno alla fine. Ma in questo momento siamo in difficoltà in tutti i reparti. Proprio perché le date sono altre, sono però fiducioso che qualcosa succederà. Perché la qualificazione in Champions ha voluto dire molto, e la società come sempre è stata bravissima a valorizzare i giocatori in uscita. Allo stato attuale, per essere chiari, rispetto alla fine della stagione scorsa ho in meno Miranchuk, Hateboer, Holm e Adopo; si sono infortunati Scamacca e Scalvini; e Koopmeiners e Touré vogliono andar via. E poi c'è qualche altra situazione in sospeso come Bakker, Toloi, Palestra e Bonfanti".