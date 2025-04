Atalanta in apprensione per Retegui: problema muscolare e condizioni da valutare

vedi letture

L'Atalanta è in apprensione per le condizioni di Mateo Retegui. L'attaccante italo-argentino e capocannoniere di questa Serie A ha accusato un affaticamento al flessore destro, e si sottoporrà infatti agli esami strumentali nelle prossime ore. La presenza del 'Chapita' contro il Lecce è da considerarsi in dubbio ma lo stop potrebbe anche essere più lungo.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).