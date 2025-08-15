Atalanta, Juric su Lookman: "Con me corretto, mi ha spiegato il suo pensiero"

Ivan Juric ha parlato del caso Lookman. Intervistato dall'Eco di Bergamo il tecnico dell'Atalanta si è mostrato conciliante nei confronti dell'ex Leicester: "Con me è stato corretto, mi ha spiegato il suo pensiero. Abbiamo perso giocatori che hanno prodotto l’80-90% dei nostri gol e non sarà facile sostituirli. Non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman, ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello".