Ufficiale Atalanta, Kossonou operato al tendine: i tempi di recupero

L'intervento è stato eseguito dall'equipe del Dott. Ramon Cugat Betomeu presso l’ Hospital Quironsalud di Barcellona.

Tegola per l'Atalanta che perde per tre mesi il difensore Odilon Kossonou, operato ieri al tendine dell'adduttore, come comunicato oggi dal club bergamasco.

Atalanta BC comunica che Odilon Kossonou nella giornata di ieri, venerdì 17 gennaio, è stato sottoposto a intervento chirurgico per risolvere la lesione tendinea dell’adduttore destro.

L'intervento, eseguito dall'equipe del Dott. Ramon Cugat Betomeu presso l’ Hospital Quironsalud di Barcellona, è perfettamente riuscito. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo impostato da protocollo. La prognosi è stimata in tre mesi.