Atalanta-Lazio, le formazioni: Juric sceglie Lookman falso nove, torna Zaccagni

di Francesco Carbone

Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Lazio, match valido per il settimo turno di Serie A, in programma alle ore 18 alla New Balance Arena di Bergamo. Zaccagni torna titolare tra le fila dei biancocelesti, mentre dall’altra parte Juric sceglie Lookman come falso nove al posto di Krstovic. Di seguito gli undici titolari scelti dai due allenatori.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, De Ketelaere; Lookman. 
Allenatore: Ivan Juric.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.