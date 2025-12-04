Ufficiale Coppa Italia, le formazioni di Bologna-Parma: torna Rowe, debutto per Guaita

Italiano sceglie Dallinga come riferimento dell'attacco, mentre Bernardeschi, Fabbian e Rowe agiranno alle spalle dell'olandese. Ferguson e Sulemana saranno i due centrocampisti, mentre Lykogiannis e Holm agiranno sulle corsie della difesa a quattro, ancora guidata da Heggem e Lucumi al centro, mentre tra i pali confermatissimo Ravaglia. Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Parma, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia:

BOLOGNA (4-2-3-1) Ravaglia, Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis, Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga.

A disposizione: Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Miranda, Zortea, Moro, Pobega, Odgaard, Orsolini, Castro, Dominguez, Cambiaghi, Immobile.

Allenatore: Italiano.

PARMA (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi, Britschgi, Keita, Ordonez, Cremaschi, Lovik, Ondrejka, Benedyczak.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Valeri, Conde, Sorensen, Estevez, Bernabè, Begic, Hernani, Oristanio, Pellegrino, Cutrone, Djuric, Almqvist.

Allenatore: Cuesta.