Atalanta-Lecce rinviata, spunta già la data per il recupero: si gioca di sera?

Atalanta-Lecce non si giocherà venerdì a causa della scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista della società giallorossa, ma quasi certamente verrà rimandata a domenica. L'orario è ancora da definire, come raccolto da TMW ma il giorno prescelto dovrebbe appunto essere il 27 di aprile, come successo per Inter-Roma.

Questo il comunicato ufficiale della società salentina su quanto successo oggi. "L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca e ai familiari tutti".