Atalanta mai sazia: sta per arrivare Rui Patricio per la porta

Il mercato dell'Atalanta è tutt'altro che chiuso. Già otto gli acquisti ufficiali e, al netto del caso Koopmeiners, la società nerazzurra è riuscita a non privarsi dei giocatori chiave per il gioco di Gasperini. Il nono arrivo della sessione estiva dell'Atalanta potrebbe essere quello di Rui Patricio.

Contatti in corso con il portiere, che di fatto (nel caso in cui si concretizzasse il suo arrivo) andrebbe a sostituire Juan Musso, sempre più verso la Spagna. Il classe 1994 è molto vicino all'Atletico Madrid di Simeone: operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Lo riporta Sky Sport.