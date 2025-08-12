Ultim'ora Atalanta-Muniz, Sky: Percassi a Londra, nuova offerta al Fulham

vedi letture

L’Atalanta sta vivendo giorni caldissimi di mercato e continua a spingere per Rodrigo Muniz del Fulham, indicato come principale obiettivo per sostituire Mateo Retegui. La dirigenza nerazzurra, con il presidente Percassi presente a Londra, ha intensificato i contatti con il club inglese per cercare di chiudere la trattativa.

Nelle ultime ore è stata recapitata una nuova offerta: 35 milioni di euro più 5 di bonus. Il giocatore, classe 2001, è favorevole al trasferimento, ma il Fulham non ha ancora dato il via libera, preferendo attendere di trovare prima un sostituto. La situazione resta aperta, ma l’Atalanta spera che questa cifra possa essere sufficiente a sbloccare l’affare. A riferirlo è Sky Sport.