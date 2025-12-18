Milan, Jashari sul Napoli: "Partita che sfuggirà a tutti gli schemi"

vedi letture

"Mi sento molto, molto bene e l'infortunio fa parte del passato. Negli ultimi due mesi ho lavorato molto e non ho avuto mai problemi". Le parole pronunciate da Ardon Jashari a La Gazzetta dello Sport fanno sorridere il Milan, anche se lo svizzero ammette che non è stato il massimo fermarsi ad agosto dopo una trattativa lunga come quella tra i rossoneri e il Club Brugge: "Sfortuna... Nel calcio capita. Nella vita tutto ha una ragione".

Jashari spiega come tutti lo abbiano fatto sentire importante, scrivendogli e mostrandogli vicinanza. In squadra poi ha trovato tanti campioni, uno dei quali gioca vicino a lui e ha vinto il Pallone d'Oro: "È incredibile per tutti condividere il campo con lui, non solo per me. Posso imparare molto, ha una personalità super e caratteristiche tecniche eccezionali. Alla sua età chi ricopre il suo ruolo di solito si è già ritirato".

Infine presenta anche la partita di oggi contro il Napoli, che sa che non bisogna comparare con quella di campionato, dove c'è tempo per rimediare a una sconfitta. Il centrocampista sottolinea come la squadra di Antonio Conte sia forte e competitivo, quindi servirà grande fiducia e impegno: "È un match che sfugge a tutti gli schemi". L'obiettivo è andare in finale e Jashari sa che il pericolo numero uno è il collettivo avversario, non un singolo.