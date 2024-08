Atalanta, preso Samardzic: domani le visite, e può sbloccare la cessione di Koop

La Dea ha quasi deciso di rinunciare ufficialmente a Matt O'Riley, viste le quattro offerte rifiutate dal Celtic.

L'Atalanta ha mandato in porto la trattativa con l'Udinese per il centrocampista Lazar Samardzic. Stando a quanto riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, i bergamaschi hanno raggiunto l'accordo sia con il serbo che con il club friulano, sono già state programmate le visite mediche per domani.

Inoltre, come riportato da Sky Sport, la Dea ha quasi deciso di rinunciare ufficialmente a Matt O'Riley, viste le quattro offerte rifiutate dal Celtic, che non ha neanche messo un prezzo preciso per l'eventuale uscita del centrocampista. Ecco dunque che i nerazzurri hanno virato nettamente su Samardzic e dopo l'acquisto del serbo potrebbe sbloccarsi la cessione di Teun Koopmeiners alla Juventus.