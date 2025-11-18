Atalanta, rientrano i primi tre nazionali: Palladino al lavoro per il Napoli

Atalanta in campo in vista del Napoli. Marco Carnesecchi, Raoul Bellanova e Gianluca Scamacca. Sono loro i primi azzurri a rimettersi a disposizione del nuovo allenatore, pronti a inserirsi nei meccanismi che Palladino ha iniziato a costruire in questi giorni di sosta. Altri giocatori sono già rientrati a Bergamo, ma tra viaggi intercontinentali e impegni rimasti sulle gambe, è stato concesso loro un giorno di riposo: saranno in campo domani, quando il gruppo crescerà ancora di numero e di intensità. Lo riporta Tuttoatalanta.

"Palladino passa dagli undici giocatori visti la scorsa settimana a un organico che oggi tocca quota quattordici. Da domani, complice il rientro di chi ha giocato tra ieri e le ultime ore, la squadra prenderà definitivamente forma. Ed è proprio domani anche il giorno della presentazione ufficiale del nuovo allenatore, altro tassello simbolico che scandisce l'inizio del suo ciclo".