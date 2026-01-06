Ufficiale Verona, i convocati di Zanetti per Napoli: ancora out in tre

Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida in programma domani sera al Maradona, contro il Napoli. Si tratta dello stesso gruppo che ha affrontato il Torino. Ancora out dunque Akpa-Akpro, con Belghali in Coppa d'Africa e il lungodegente Suslov in infermeria. Di seguito la lista completa dei convocat in vista del Napoli.

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.

Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Bradaric.

Centrocampisti: Yellu, Kastanos, Harroui, Bernede, Niasse, Al-Musrati, Gagliardini, Serdar.

Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera.