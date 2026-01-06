Ufficiale Sassuolo-Juventus, le formazioni: Spalletti punta ancora su David

Alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia scendono in campo Sassuolo e Juventus, per il match valevole per la 19ª giornata di Serie A. Spalletti conferma come centravanti titolare della Juventus di Jonathan David, al quale viene rinnovata la fiducia nonostante il calcio di rigore malamente sbagliato contro il Lecce. Segnale anche per Miretti, al centro delle voci di mercato e schierato dal 1' dal suo allenatore, nella coppia di trequartisti assieme a Yildiz. Nei padroni di casa, invece, la sorpresa è a centrocampo e si chiama Iannoni, con Kone che viene avanzato sulla linea degli esterni sulla trequarti, ai lati della prima punta Pinamonti. Di seguito le formazioni ufficiali.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Thorstvedt; Kone, Pinamonti, Lauriente.

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Cheddira, Skjellerup, Yeferson Paz, Fadera, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Lipani, Vranckx, Pierini.

Allenatore: Fabio Grosso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Pedro Felipe, Anghelè.

Allenatore: Luciano Spalletti.