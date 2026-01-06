Lazio, Sarri avrà il suo centravanti: si chiude per un 2003 del Salisburgo

La Lazio accelera sul mercato e si prepara a consegnare a Maurizio Sarri un nuovo centravanti, ruolo rimasto scoperto dopo la cessione di Castellanos. Secondo quanto riportato da TMW, il club biancoceleste è ormai vicino alla chiusura per Petar Ratkov, attaccante classe 2003 del Salisburgo. L’operazione dovrebbe concretizzarsi per una cifra compresa tra i 12 e i 13 milioni di euro, bonus inclusi, con l’obiettivo di portare il giocatore a Roma già nelle prossime ore.

Ratkov è un profilo giovane ma già strutturato: nato a Belgrado, alto 193 centimetri e destro di piede, fa della fisicità e del gioco aereo le sue armi principali. Arrivato al Salisburgo nel 2023 dal TSC Backa Topola, ha mostrato anche buone qualità tecniche, tanto da essere impiegato talvolta come esterno offensivo. In stagione ha collezionato 9 gol e 2 assist in 17 presenze in campionato, mentre in Europa League ha giocato sei partite senza andare a segno.