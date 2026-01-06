Inter, due infortunati migliorano. Ma Frattesi non parte per Parma: il motivo

È vigilia di campionato in casa Inter, con la squadra di Cristian Chivu concentrata sulla trasferta di domani sera al Tardini contro il Parma, appuntamento che farà da preludio al big match contro il Napoli. I nerazzurri sono chiamati a gestire energie e rotazioni in una fase delicata della stagione, con lo staff tecnico attento soprattutto alle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave della rosa in vista dei prossimi impegni ravvicinati.

Dal campo, intanto, arrivano aggiornamenti importanti. Come riportato da Sky Sport, Matteo Darmian ha svolto lavoro con il gruppo, dando segnali incoraggianti in ottica Napoli, così come Andy Diouf: entrambi, però, non prenderanno parte alla trasferta di Parma per precauzione. Assente anche Davide Frattesi, costretto a fermarsi a causa di un leggero affaticamento all’adduttore. Scelte prudenti da parte di Chivu, che punta ad avere tutti al meglio per la sfida di alta classifica contro gli azzurri.