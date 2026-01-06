Roma, Gasperini in silenzio stampa: Sky svela il motivo

Il silenzio di Gian Piero Gasperini dopo il 2-0 della Roma a Lecce non è passato inosservato. Il tecnico giallorosso ha scelto di non presentarsi né ai microfoni né in conferenza stampa, una decisione che ha alimentato interrogativi e interpretazioni. In assenza di spiegazioni ufficiali, l’ipotesi più accreditata, come riporta Sky, è che dietro la scelta ci siano motivazioni legate al mercato e alla gestione della squadra in questa fase delicata della stagione.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Gasperini incontrerà la proprietà Friedkin nella giornata di mercoledì 8 gennaio. L’allenatore non avrebbe nascosto il proprio malcontento per i ritardi nell’arrivo dei rinforzi, soprattutto in attacco, dove continuano a circolare i nomi di Raspadori e Zirkzee. Un confronto diretto per chiarire strategie e priorità: per dare slancio alla seconda parte di stagione, Gasp chiede innesti mirati e funzionali al suo progetto tecnico.