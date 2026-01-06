Tutto facile per la Juve al Mapei Stadium: Sassuolo battuto 3-0, si sblocca David

La Juventus ritrova la vittoria in Serie A imponendosi con un netto 3-0 sul Sassuolo al Mapei Stadium nella 19ª giornata. L’avvio è di marca neroverde, più intraprendente ma poco concreto, mentre i bianconeri crescono con il passare dei minuti trascinati da Yildiz, più volte fermato da un ottimo Muric. Il vantaggio arriva però in modo fortuito: Muharemovic, ex di turno, devia nella propria porta di testa un cross di Kalulu. Prima dell’intervallo, il Sassuolo incassa anche l’infortunio di Thorstvedt.

Nella ripresa la Juve abbassa i ritmi ma controlla senza affanni, spegnendo sul nascere ogni tentativo di reazione degli emiliani. A metà secondo tempo arrivano i colpi decisivi: Miretti firma lo 0-2 al 62’ su assist di David, che appena un minuto dopo trova anche il gol personale chiudendo definitivamente i conti. Il finale è pura gestione per la squadra di Spalletti, che archivia la pratica senza rischi e torna al successo con una prova solida e concreta.