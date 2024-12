Atalanta, si ferma Cuadrado: salta il Milan. E Zappacosta non è al meglio

Due assist di fila in campionato, e ora lo stop. Juan Cuadrado è costretto a fermarsi per un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra e salterà Atalanta-Milan. Possibile emergenza sulle corsie laterali per la Dea dato che anche Zappacosta non è al meglio. Per l'esterno ex Chelsea lesione di primo grado al polpaccio sinistro. In forte dubbio per la gara contro il Milan.