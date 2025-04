Ufficiale Atalanta, tegola Kolasinac! C'è la rottura del crociato: il comunicato

Tegola durissima in casa dell'Atalanta: c'è rottura del legamento crociato anteriore per Sead Kolasinac, sostituito al minuto 45 della sfida che la squadra di Gasperini ha ha vinto nel lunch match di questa domenica contro il Bologna (per 2-0, con gol di Retegui e Pasalic).

Dato il verdetto degli esami, per il centrale bosniaco che pure è abituato a dimezzare i tempi di recupero data la sua tempra, si prospetta uno stop lungo, di almeno 5-6 mesi.

Questo il comunicato della società: "Durante un contrasto con un giocatore del Bologna, il difensore della Dea si è accasciato al suolo Al termine del match contro il Bologna, Sead Kolašinac è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto a ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter". Il club nerazzurro ha optato per effettuare subito la risonanza magnetica dato che, dopo l'iniziale ottimismo sul fatto che potesse trattarsi di un qualcosa di minore, il ginocchio del giocatore ha iniziato a gonfiarsi, come riporta La Gazzetta dello Sport.