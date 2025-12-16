Milan, Leao volerà con la squadra: punta almeno alla panchina contro il Napoli

Il Milan partirà nel pomeriggio alla volta dell’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e sul volo diretto a Riyadh sarà presente anche Rafael Leao. L’attaccante portoghese punta almeno alla convocazione per la semifinale di giovedì contro il Napoli, con l’obiettivo di andare in panchina e dare eventualmente il proprio contributo alla squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, lo staff rossonero non ha alcuna intenzione di forzare i tempi. La rosa del Milan è già ridotta e il rischio di aggravare la situazione fisica di Leao sarebbe troppo elevato. Per questo motivo, ogni decisione verrà presa con la massima prudenza, valutando giorno per giorno le condizioni del giocatore.