CLASSIFICA - Roma quarta a-1 dal Napoli: quattro squadre in tre punti
La Roma chiude con un successo la quindicesima giornata del campionato di Serie A, tenendo a distanza di sicurezza il Como di Cesc Fabregas. Con questo risultato, i giallorossi si portano infatti a -3 dall’Inter capolista, ristabilendo il vantaggio di quattro punti sulla Juventus quinta e portandosi a solo un punto dal Napoli. Considerati gli impegni di Inter, Milan e Napoli in Supercoppa, la squadra di Gian Piero Gasperini potrebbe virtualmente festeggiare il Natale da prima. Di seguito la classifica di Serie A dopo la 15ª giornata di campionato.
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro