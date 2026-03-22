Attesa alle stelle per Fiorentina-Inter: si va verso il record stagionale di spettatori
La sfida tra Fiorentina e Inter si giocherà non solo in campo ma anche sugli spalti, con il Franchi pronto a regalare una cornice di grande livello. Secondo quanto riportato da La Nazione, l’impianto viola potrebbe far registrare il record stagionale di presenze, segno dell’attesa che accompagna una gara importante anche per la corsa al vertice, seguita con attenzione pure dal Napoli.
Il dato sulla vendita dei biglietti per Fiorentina-Inter
L’ultimo aggiornamento sulla vendita dei biglietti parla di circa 22mila spettatori attesi, cifra vicina al primato stagionale di 22.346 registrato contro la Juventus lo scorso novembre. Con ancora diverse ore a disposizione, il dato potrebbe essere superato. Il quotidiano sottolinea come la partita si prepari da sola dal punto di vista delle motivazioni, con uno stadio praticamente esaurito. L’Inter parte favorita, ma l’ambiente viola crede nell’impresa: più volte, infatti, la Fiorentina è riuscita a ribaltare pronostici sfavorevoli davanti al proprio pubblico.
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