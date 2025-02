Balotelli, futuro lontano dall’Europa: dal Brasile al Giappone, tutte le possibilità

Su Il Secolo XIX si prova a fare il punto sul futuro di Mario Balotelli a Genova. L’attaccante rossoblù, ormai da settimane, vive un clima da separato in casa. La società gli ha fatto capire chiaramente che non rientra più nei piani tecnici, anche se è ancora in lista. Di fatto, però, il numero 45 rossoblù si allena da solo con un preparatore e non prende parte alle sedute con la squadra. L’ultima sua apparizione in campo risale al 21 dicembre contro il Napoli a Marassi, gara che rischia anche di essere stata la sua ultima con la maglia del grifone. Vieira non lo convoca da 6 gare.

Dove andrà adesso Balotelli? In Italia le liste sono chiuse: non può andare né in A né in B, anche se dovesse rescindere il contratto che lo lega al Genoa fino a giugno. Restano aperti alcuni mercati esteri. Il mercato brasiliano chiude fra pochi giorni, il 28 febbraio. Idem quello cinese. Altri Paesi hanno mercati un po’ più lunghi. E forse sono quelli a cui punta SuperMario. In Argentina la data di chiusura è il 12 marzo. In Corea del Sud (dove si era parlato di qualche sondaggio) il mercato chiude il prossimo 27 marzo, in Giappone il giorno prima. Forse l’ipotesi più gradita al giocatore è la MLS, la Major League Soccer, che chiuderà il 23 aprile.