Bologna, allenamento tecnico-tattico. Differenziato per Calabria: le ultime in vista del Napoli

Per il Bologna si avvicina la sfida contro il Napoli. Dopo aver ipotecato la finale di Coppa Italia, la squadra di Vincenzo Italiano si sta avvicinando alla sfida contro gli azzurri di Conte in programma lunedì sera al "Dall'Ara". Un match affascinante e soprattutto molto importante per le zone alte della classifica con i partenopei che vogliono tenere il passo dell'Inter capolista e tentare anche il sorpasso per arrivare alla conquista dello scudetto. Di fronte invece ci sono i rossoblù emiliani che vanno a mille e sono pronti a lanciare la volata per un posto nella prossima Champions League.

Il programma

Si lavora intanto in vista del monday night. E nella mattinata di oggi, i felsinei si sono ritrovati a Casteldebole per una nuova seduta di allenamento. Nel menù proposto dall'allenatore rossoblù ci sono state esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella finale a campo ridotto.

L'infermeria

Non ha preso parte alla seduta Davide Calabria. Il difensore ex Milan, riporta il sito ufficiale del club, è stato sottoposto a terapie e ha svolto un programma differenziato. L'esterno rossoblù infatti è ai box per una distorsione della caviglia sinistra e sarà indisponibile per tre settimane. "È una distorsione classica alla caviglia che ha interessato anche i legamenti - ha detto a Sky - avremo queste tre settimane poi vedremo giorno dopo giorno. Salterò Napoli e Atalanta, poi per l'Inter e per il ritorno di Coppa Italia con l'Empoli vedremo. Non dico niente..".