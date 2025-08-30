Bologna-Como, le formazioni: rivoluzione Italiano in difesa. Fabregas non cambia
Altro anticipo del sabato di Serie A con la sfida al Dall'Ara tra Bologna e Como. A partire dalle 18:30 le due squadre scenderanno in campo in quella che si prospetta essere una partita divertente e frizzante. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo il ko al debutto contro la Roma, cerca i primi punti per smuovere la classifica. Dall'altra parte Cesc Fabregas e i suoi proveranno a dare continuità alla prestazione, e soprattutto al risultato, raccolti contro la Lazio. Queste le scelte di formazione delle due squadre:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, De Silvestri, Lucumi, Miranda, Posch, Ferguson, Pobega, Bernardeschi, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Odgaard, Rowe.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Addai.
Allenatore: Cesc Fabregas.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro